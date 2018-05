Na wusch. Der ATX ist heute ordentlich unter Druck, da geht es nach zwei Stunden um ca. 3.6 Prozent oder mehr als 100 Punkte. Bisher hat der ATX heuer erst einmal mehr als drei Prozent auf Tagesbasis abgegeben und zwar am 8. Februar mit -3,13 Prozent, am 6. Februar war es davor um 2,81 Prozent nach unten gegangen. Die Sorgen kommen heute aus Rom und auch Madrid. Aber der heutige Minus-Tag in Wien kann auch ein wenig relativiert werden, da mit Erste Group und OMV die beiden Schwerstgewichte Ex-Tag haben. So lag der ATX gegen 10:14 Uhr um 2,95 Prozent im Minus, der ATX Total Return, der die Abschläge berücksichtigt mit nur 1,61 Prozent im Minus, was auch nicht lässig, aber doch deutlich überschaubarer ist. Hier ist aus Privatanlegersicht nur die Brutto-Dividende vs....

