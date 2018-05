Als der Bund sich vor einigen Tagen nahezu vollständig von seinen Anteilen an der Deutschen Pfandbriefbank trennte, kam es zu einem großen Kurssturz. Dieser hielt jedoch nicht lange an, bis heute konnten sämtliche dadurch entstandenen Verluste wieder ausgeglichen werden. Das liegt auch daran, dass sich sehr schnell Käufer für die Anteile finden. Zu denen gehört etwa die RAG-Stiftung, die sich jetzt mit 4,5 Prozent am Unternehmen beteiligt. Die Organisation beabsichtigt damit, ihr eigenes Portfolio ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...