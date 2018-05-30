CFRA SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 18 (22) EUR - 'STRONG BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 79 (82) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT SCHNEIDER ELECTRIC AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 83 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 50 (51) EUR - 'NEUTRAL' HSBC SENKT SARTORIUS AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 94 (98) EURJPMORGAN HEBT LINDE Z.U.E. AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 217 (212) EURLAMPE HEBT KWS SAAT AUF 'KAUFEN' (HALTEN)MAINFIRST STARTET PORSCHE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 104 EURUBS HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 130 (120) EUR - 'BUY'UBS STARTET PUMA SE MIT 'BUY' - ZIEL 550 EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank...Den vollständigen Artikel lesen ...