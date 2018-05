UBM Development hat das Ergebnis vor Steuern im 1. Quartal um 21,4 Prozent auf 8,2 Mio. Euro erhöht. Der Nettogewinn steigerte sich um 19,2% auf 6,4 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2018 wurde ein Gewinn pro Aktie von 0,91 Euro erzielt, nach 0,65 Euro im Vorjahr. Das entspricht einer Steigerung von 39,2%. "Das erste Quartal bestätigt: Wir sind 2018 auf Rekordkurs", kommentiert CEO Thomas G. Winkler. Im ersten Quartal 2018 verbesserte UBM Development die Gesamtleistung um 88,8% auf 219,9 Mio. Euro, was vor allem auf den deutlichen Anstieg der Erlöse aus Immobilienverkäufen zurückzuführen war. Das Bestandportfolio wurde durch den Verkauf einer Büroimmobilie in Breslau und einer Hotelimmobilie in Linz deutlich reduziert. Der größte Verkauf im...

