Der französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco SE (ISIN: FR0000124711) zahlt an diesem Mittwoch eine Schlussdividende in Höhe von 5,40 Euro an seine Aktionäre aus (Ex-Dividenden Tag war der 28. Mai 2018). Die Zahlung der Dividende (10,80 Euro) erfolgt auf halbjährlicher Basis. Die erste Ausschüttung (5,40 Euro) erfolgte am 29. März 2018. Gegenüber dem Vorjahr (10,20 Euro) wurde die Dividende um knapp 5,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...