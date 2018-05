Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB beschließt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2014/2019 DGAP-Ad-hoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG / Schlagwort(e): Anleihe Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB beschließt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2014/2019 30.05.2018 / 12:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DEWB beschließt vorzeitige Refinanzierung ihrer Anleihe 2014/2019 Jena, 30. Mai 2018 - Der Vorstand der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute die Emission einer Unternehmensanleihe im Gesamtumfang von bis zu EUR 15.000.000,00 mit Fälligkeit im Jahr 2023 beschlossen (Schuldverschreibung 2018/2023). Nach Platzierung der neuen Anleihe ist die vorzeitige Kündigung der DEWB-Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A11QF77) und deren Rückzahlung zum Nennwert von 100% geplant. Die Schuldverschreibungen 2018/2023 sollen im Wege eines Umtauschangebots ausschließlich auf Basis von § 3 Abs. 2 Nr. 3 WpPG und entsprechender Regelungen in anderen EU-Mitgliedstaaten prospektfrei den Inhabern der bestehenden Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A11QF77) zur Zeichnung angeboten werden. Das Umtauschangebot wird sich daher nur an Inhaber der Anleihe 2014/2019 richten, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 100.000 tauschen. Schuldverschreibungen 2018/2023, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots platziert werden, sollen anschließend im Wege eines nicht öffentlichen Verkaufsangebotes (Privatplatzierung) ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren im Inland und europäischen Ausland zum Kauf angeboten werden. Die Platzierung wird durch die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt/Main federführend begleitet. Neben der Tilgung der Anleihe 2014/2019 soll der Emissionserlös zum Ausbau der Investitionsfonds für die strategische Neuausrichtung der DEWB genutzt werden. Kontakt: DEWB AG Marco Scheidler Investor Relations Fraunhoferstraße 1 07743 Jena Tel.: +49 (0) 3641 31000 30 Fax: +49 (0) 3641 31000 40 ms@dewb.de 30.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Effectenund WechselBeteiligungsgesellschaft AG Fraunhoferstraße 1 07743 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 3100030 Fax: +49 (0)3641 3100040 E-Mail: info@dewb.de Internet: www.dewb.de ISIN: DE0008041005, DE000A11QF77 WKN: 804100, A11QF7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 690823 30.05.2018 CET/CEST

