SRC Research bestätigt die Kaufempfehlung für Warimpex . Auch das Kursziel von 2,2 Euro wird bestätigt. Die vorgelegten Zahlen lagen im Rahmen der Analysten-Erwartungen. Die Umsatzerlöse lagen wesentlich unter dem Vorjahr, nachdem im Mai 2017 ein Paket von 8 Hotels verkauft worden war. Das Unternehmen befindet sich in einem Übergangsjahr, wo aktuelle Entwicklungsprojekte voran gebracht und zudem selektiv passende Akquisitionen getätigt werden, um wieder an das frühere Umsatzniveau heranzukommen, betonen die Analysten. Bereits im April habe das Unternehmen ein attraktives Büroobjekt in Budapest akquiriert, das jährlich mit rund 0,6 Mio. Euro zu den Mieteinnahmen beitragen werde und weiteres Upside-Potenzial in der Zukunft verspricht, da eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...