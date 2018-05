Heute gibt es eine wahre Flut an Quartalszahlen.Beginnen wir mit der Immofinanz. Fazit: Operativ besser. Konkret hat die Immofinanz im 1. Quartal 2018 das operative Ergebnis auf 35,5 Mio. Euro verdoppelt (Q1 2017: 17,8 Mio.). Die Mieterlöse konnten um 3,3 Prozent auf 59,0 Mio. Euro gesteigert werden. Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen verbesserte sich auf 3,5 Mio. Euro (vs. -6,0 Mio.) und das Ergebnis aus Immobilienentwicklung auf 1,8 Mio. Euro (vs. -5,8 Mio.). Der FFO 1 vor Steuern hat sich auf 29,1 Mio. Euro (davon 7,6 Mio. wirtschaftlicher Anteil am FFO 1 der CA Immo) rund verdreifacht (Q1 2017: 9,7 Mio.Euro). Der FFO 2 vor Steuern (inklusive Ergebnis aus Immobilienverkäufen) beträgt 32,7 Mio. Euro (Q1 2017: 3,7 Mio. Euro). CEO...

