PRESSEMITTEILUNG Deutsche Konsum REIT emittiert Bond und erhält Investment Grade Rating für besichertes Fremdkapital / Kurzfristdarlehen refinanziert Broderstorf, 31. Mai 2018 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat nach den jüngsten Ankäufen ihr Fremdkapital effizient strukturiert. Emission einer besicherten Unternehmensanleihe mit 1,8% Coupon Zum einen hat die DKR am heutigen Tag eine sechsjährige Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 40 Mio. herausgegeben. Die Anleihe ist gegen einen Immobilienpool besichert und hat einen Coupon von 1,8% pro Jahr. DKR erhält Rating Vor Emission der Anleihe hat die Ratingagentur Scope erstmals ein Rating für die Deutsche Konsum REIT-AG abgegeben. Demnach wird Senior secured debt der DKR mit "BBB" (Investment grade) und Senior unsecured debt mit "BB+" gerated. Darüber hinaus ist das Corporate Rating "BB Stable". Refinanzierung eines Kurzfristdarlehens abgeschlossen Weiterhin hat die DKR Ende Mai das kurzfristig zur Refinanzierung anstehende Darlehen bei der Münchener Hypothekenbank e.G. durch ein neues Darlehen bei der Helaba refinanziert. Das neue Darlehen hat ein Volumen von EUR 37 Mio., eine Laufzeit bis 31. Dezember 2022 und wird unter 1,8% p.a. verzinst. Darüber hinaus steht die Refinanzierung eines weiteren Kurzfristdarlehens in Kürze bevor. Fremdkapitalverzinsung reduziert sich auf 2,0 % Durch die jüngsten Refinanzierungen zu günstigeren Konditionen verringern sich die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten (ohne Wandelanleihen) auf 2,0 % p.a. (31. März 2018: 2,37 %). Gleichzeitig erhöht sich die Restlaufzeit der Darlehen (inklusive Bond) per 31. Mai 2018 auf 5,8 Jahre (31. März 2018: 4,7 Jahre). Größerer Spielraum für weitere Ankäufe Durch die Emission der Anleihe erhöht sich somit auch die Firepower für weitere Ankäufe. Über die Deutsche Konsum Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 89 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 34,8 Mio. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE000A14KRD3). Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations E-Mail: sf@deutsche-konsum.de Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533

