Wer auf Goldminen setzt, könnte auch auf Amani Gold kommen. Dieses Unternehmen ist indes aktuell sehr schwach und dürfte in den kommenden Wochen aus Sicht der Charttechnik keine Chance auf Erholung haben. Die Nachfrage nach dem Titel ist zeitweise zwar relativ groß, allerdings bezieht sich dieser Umstand wohl eher aus dem niedrigen Kurs. Die Aktie notiert bei 0,01 Euro und ist damit in einem klaren Abwärtstrend Richtung 0 Cent. Höchste Vorsicht, so meinen die Analysten der Charttechnik.

