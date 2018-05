Yamana Gold ist eine starke Aufwärtsbewegung gelungen. Am Donnerstag ging es zwar nicht mehr massiv aufwärts, dennoch sind die Kurse auf gutem Weg, heißt es. Der Wert hat ausgehend von 2,20 Euro seit Anfang März deutlich zugelegt und befindet sich nach einem Plus von gut 15 % nun in Richtung von 2,80 Euro. Hier ist ein früheres Zwischenhoch die erste Hürde, bei der ein möglicher

Anstieg bis zu 3 Euro getestet würde. Insofern sind die Aussichten hier gut. Nach unten sollte die Grenze von ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...