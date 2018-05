Netflix hat am Donnerstag minimal fallende Notierungen hinnehmen müssen. Dennoch präsentiert sich die Aktie in unverändert starker Verfassung, meinen die Chartanalysten und bauen darauf, dass der Wert sein Allzeithoch weiter nach oben schiebt. Dies war erst vor kurzem, am 28. Mai, bei 307,20 Euro markiert worden und ist damit jederzeit wieder erreichbar.

Denn der Kurs ist nicht nur wie an der Schnur gezogen nach oben marschiert, sondern konnte sich zudem oberhalb der runden und wichtigen ... (Frank Holbaum)

