Am 28. Juni werden in London die diesjährigen IR Magazine-Awards vergeben. Auf der Shortlist stehen auch einige heimische Unternehmen bzw. IR-Manager. In der Sektor-Nominierung "Ernergy" ist die OMV genannt. Die OMV ist noch ein zweites Mal auf der Shortlist, und zwar in der Kategorie "Best financial reporting (large cap)". In der Branchen-Kategorie "Materials" ist die voestalpine unter den Nominierten. In der Kategorie "Rising Star" ist Manuel Taverne von der FACC im Rennen. (cp)

