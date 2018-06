Allein der Name Steinhoff hat mittlerweile eine offenbar so verheerende Wirkung, dass ein südafrikanisches Tochter-Unternehmen jetzt reagiert. Steinhoff Africa Retail (STAR) wird seinen Namen mit Zustimmung der Aktionäre zurück in Pepkor Holdings ändern, wie der südafrikanische Independent in seiner Onlineausgabe berichtet. Damit will man sich von der angeschlagenen Mutter Steinhoff International Holding distanzieren. Diese bleibt jedoch mit 71 Prozent der Anteile an STAR weiter Mehrheitsaktionärin.

Unabhängigkeit ... (Achim Graf)

