Gute Wachstumsaussichten bei Covestro, Weyerhaeuser ist auf einem profitablen Holzweg und bei Kraft Heinz läuft es ohne Unilever besser. Aktien, Anleihen und Fonds für Privatanleger.

Aktientipp 1: Covestro - Lieber mit Alibaba als mit Bayer

Nachdem Covestro vor drei Monaten in den Dax aufgestiegen ist, ging es mit dem Kurs abwärts. Grund war der angekündigte Ausstieg von Bayer. Nun ist der Leverkusener Großaktionär seine Covestro-Aktien schneller als geplant losgeworden. Eingestiegen sind Finanzinvestoren, die zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75,50 Euro auf ein lukratives Geschäft spekulierten. Auch wenn die Aktie wieder etwas höher notiert, ist Covestro einer der günstigsten Werte im Dax.

Gute Wachstumsaussichten kommen dazu. Covestro ist ein führender Hersteller von Vorprodukten für Schaumstoffe und Kunststoffe, für Lacke, Kleber und Beschichtungen. Um drei bis vier Prozent, so die Prognose des Branchenverbands VCI, dürften Chemieunternehmen in diesem Jahr zulegen. Triebkräfte für Covestros Wachstum sind der Bedarf an Dämmstoffen in der Bauwirtschaft, an leichten und festen Kunststoffen im Fahrzeugbau oder an strapazierfähigen Oberflächen für Sportbekleidung und Schuhe.

Einen Schub bekommt Covestro von anziehenden Preisen, sie waren der Grund dafür, dass der Umsatz im ersten Quartal um gut fünf Prozent zugelegt hat. Neu und vielversprechend ist der Verkauf von Chemieprodukten über die Onlineplattform des chinesischen Internethändlers Alibaba. Vorteilhaft ist der rückläufige Euro, Covestro erzielt ein Fünftel seines Umsatzes im Dollar-Raum. Offensiver will das Unternehmen unter dem neuen Chef Markus Steilemann bei Zukäufen werden. Mit 50 Prozent Eigenkapital ist Covestro dafür gerüstet. Da das Unternehmen nach dem weitgehenden Ausstieg von Bayer keinen dominierenden Großaktionär mehr hat, ist Covestro ein Übernahmekandidat.

Aktientipp 2: HolidayCheck - Mach dein Geld!

Vor drei Jahren verkaufte der Internetkonzern Tomorrow Focus alle Bereiche, die sich nicht dem Thema Reise widmeten. Seit 2016 firmiert das Unternehmen unter dem Namen HolidayCheck. Hauptaktionär ist Burda Digital Ventures. Der Venture-Capital-Fonds der Hubert Burda Media-Gruppe kontrolliert 58,84 Prozent des Aktienkapitals.

Zu den Marken von HolidayCheck gehören das gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportal, das Mietwagenportal MietwagenCheck sowie die Zoover-Hotelbewertungsportale und das Wetterportal Meteovista.

Der mitteleuropäische Pauschalreisemarkt wächst um etwa zehn Prozent pro Jahr. In Deutschland werden immer noch zwei von drei Pauschalreisen stationär im Reisebüro gebucht. Entsprechend bietet der Onlineabsatz hierzulande noch jede Menge Raum für Wachstum.

16 Milliarden Euro gaben Deutsche 2017 aus für Pauschalreisen. Das stark wachsende Segment für Kreuzfahrten bedient HolidayCheck über eine eigene Plattform. Die Fokussierung auf das Thema Reisen macht sich für HolidayCheck inzwischen bezahlt. Im ersten Quartal 2018 zog der Gruppenumsatz um 24 Prozent auf 41,4 Millionen Euro an. Das operative Ergebnis vor Vermögensabschreibungen verbesserte sich um 43 Prozent auf sechs Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 3,4 Millionen Euro.

Dass es im Gesamtjahr noch nicht reichen dürfte für eine schwarze Null, liegt an höheren Marketingausgaben zur Steigerung der Markenbekanntheit ("Buch Dein Ding!"). Ein Pluspunkt: Das Unternehmen sitzt auf 25,2 Millionen Euro Netto-Cashreserven, mehr ...

