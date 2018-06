Spätestens seit Dieselgate fragen sich immer mehr Menschen, wie sie Feinstaub oder anderen gefährlichen Stoffen in der Luft ausweichen können. Nun machen Start-ups daraus ein Geschäft.

Romain Lacombe trainierte für einen Marathon in seiner Heimatstadt Paris. Und während er durch den Feierabendverkehr rannte, vorbei an all den Autos, fragte er sich, was er seinem Körper da eigentlich antue.

Es gab zwar Gadgets, mit denen er seine Schritte zählen oder den Puls kontrollieren konnte. Aber nichts, das ihm auf einen Blick zeigte, ob die Luft gerade gut genug für solch ein Training war.

Also hat er vor drei Jahren gemeinsam mit einem Studienfreund Plume Labs gegründet, um genau das zu ändern. "Die Luftqualität abzuschätzen, das wollen wir den Menschen so einfach machen wie die Wettervorhersage", betont Lacombe. "Man nimmt einen Schirm mit, wenn es regnen soll. Und genauso kann man seine Tagesabläufe anpassen, wenn die Luft eher schlecht wird."

Immer neue Abgasskandale sorgen für Schlagzeilen - und werfen bei den Menschen nicht nur die Frage auf, wie gefährlich die Luft in Städten wirklich ist. Sondern auch, ob Politiker genug für ihre Gesundheit tun.An einem schwülen Frühlingstag zückt Romain Lacombe sein Smartphone und startet die App, die Plume Labs entwickelt hat: Oben zeigt ein runder Regler die Feinstaubbelastung. In der Mitte ein Smiley mit schlecht gelauntem Strichmund, darin steht: "hoch". Unten verdeutlicht eine Kurve die Ozonbelastung im Tagesverlauf. Gerade ist sie rot, fällt aber. In ein paar Stunden wird sie grün sein. Noch steht in der App, dass es Jogger ruhig angehen sollten.

Rat bei Kontaktlinsen

Für Verbraucher ist die App kostenlos. Drei von vier Nutzern, so erzählt Lacombe, richten ihren Tag bereits daran aus: gehen morgens statt abends joggen, ...

