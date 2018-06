Heiko Geiger, Head Public Distribution Europe Vontobel Mit einer Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation schlagen Anleger gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen erhält der Anleger unabhängig von der Wertentwicklung der Basiswerte eine Zinszahlung auf den Nennbetrag. Darüber hinaus erhält er die Möglichkeit - sofern kein Berühren oder Unterschreiten der Barriere stattgefunden hat - zusätzlich an der durchschnittlichen Wertentwicklung der Basiswerte zu partizipieren. Mit dieser Produktinnovation ist es gelungen, den Nachteil der klassischen Aktienanleihe in Form des Kupons als Maximalrendite zu beseitigen. Anleger können diese Form der Aktienanleihe nicht nur in richtungslosen Seitwärtsmärkten einsetzen, sondern...

