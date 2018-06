Der US-amerikanische Edelmetall- und Kupferexplorer U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU), der das 20 Quadratmeilen große 'Keystone'-Goldprojekt in Nevadas 'Cortez'-Trend betreibt, beginnt nun mit ersten Bohrungen im Südwesten seiner Liegenschaft. Für das erst jüngst abgesteckte 'Potato Canyon'-Gebiet erhielt die Gesellschaft die nötige Umweltgenehmigung ('Notice of Intent') ...

