Wall Street-Indizes auf Erholungskurs. DE30 mit starker Performance zum Wochenbeginn. EUR und GBP werten im frühen Handel gegenüber USD auf. Gold verliert weiter Halt. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Machtführer Kim Jong Un, welches nun doch wie geplant am 12. Juni in Singapur stattfinden soll, rückt immer näher. Die diplomatischen Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und man stellt sich nun die Frage, wie oder ob die zwei Exoten auf einen gemeinsamen Nenner kommen könnten. Den USA, wie auch dem Rest der Welt, geht es um eine vollständige Entnuklieariserung Nordkoreas. Doch Kim Jong Un hatte sich in der Vergangenheit dazu geäußert, dass eine Zusammenarbeit nicht einseitig sein sollte, insbesondere die US-Sanktionen spielen hier eine wichtige Rolle. Trump sagte kürzlich: "Ich freue mich auf den Tag, an dem ich die Sanktionen gegen Nordkorea aufheben kann." Mit dem Treffen wird keines Zweifels ein Schritt in die richtig Richtung gemacht. Doch bislang bleibt es unkonkret und das Ergebnis weiterhin unvorhersehbar, vor allem wenn man an die bisherige Zuspitzung zum Thema Atomkonflikt denkt und das "Zusage-Absage-Spielchen" Trumps ...

