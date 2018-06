Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Drägerwerk 0.60% GesundeSkepsis (STATT): Bodenbildung scheint abgeschlossen zu sein, damit ordentlich Potenzial nach oben gegeben angesichts des tiefen Falls. (04.06. 07:56) >> mehr comments zu Drägerwerk: www.boerse-social.com/launch/aktie/dragerwerk Allianz 0.47% Euroinvestor (VALDIVI): Die Allianz hat sich bislang nicht so positiv entwickelt. Ich halte trotzdem auf längere Sicht an dem Wert fest, obwohl ich im Euroraum - auch aufgrund der Krise...

Den vollständigen Artikel lesen ...