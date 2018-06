RBC Capital stuft die Aktie des Streamingdienstanbieters Netflix nach wie vor mit ?Outperform? ein und sieht weiterhin Chancen nach oben. Der Experte Mark Mahaney hat seine bisherige Einstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie beibehalten. Das Kursziel wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht verändert. Es sei an der Zeit auch von Euroflix zu sprechen, so Mahaney, da Netflix seine Position und Akzeptanz in Europa kräftig ausbaue. Gleichzeitig bleibe das Geschäft in den USA stark.

Aktuelle ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...