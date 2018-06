Der heimische Technologie-Konzern ams hält am 6. Juni seine Hauptversammlung ab. Die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung wurden nun veröffentlicht. Ein Punkt ist u.a. das Genehmigte Kapital. ams möchte weiter wachsen und dabei auch andere Unternehmen oder Anteile an Unternehmen übernehmen. Auch eine Verbreiterung der Aktiionärsstruktur sowie eine Belebung des Aktienkurses durch die Erhöhung des Streubesitzes soll ermöglicht werden, heisst es darin. Zudem werde die Einführung an einer weiteren, aussereuropäischen Börse geprüft, geht aus den Beschlussvorschlägen hervor. Daher schlägt der Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals im Ausmaß von 10 Prozent des aktuellen Grundkapitals...

Den vollständigen Artikel lesen ...