Er hat Starbucks groß gemacht. Jetzt verlässt Howard Schultz das Unternehmen - und heizt so Spekulationen über einen Einstieg in die Politik an.

Howard Schultz verlässt Starbucks. Der heute 64-jährige Howard Schultz hat in über dreißig Jahren aus einem verschlafenen Kaffee, Tee- und Gewürzladen im Hafen von Seattle ein weltweites Kaffee-Imperium geschmiedet. Nun legt er sein Amt als Verwaltungsratsvorsitzender zum 26. Juni nieder, bleibt nur Ehrenvorsitzender. Als CEO hatte er sich schon Ende 2016 verabschiedet. Das feuert Spekulationen neu an, Schultz könne in die Politik gehen. Inspiriert wurde er einst auf einer Reise in Italien. Dort genoss der junge Schultz die Kultur der Espresso-Bars, traf die Illy-Familie und wollte ein Stück davon ins verregnete Seattle im US-Bundesstaat Washington bringen.

Er verkaufte Kaffee, der auf Espresso basierte, und stellte gemütliche Sessel in die Läden, die zum Bleiben einluden. Es war ein Erfolg. Von Seattle aus trat die Kette mit der Meerjungfrau im Logo den weltweiten Siegeszug an. Heute ...

