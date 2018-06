Sechs Rücknahmesysteme in Europa haben sich zur neuen PROsPA (Producer Responsibility Organisations Packaging Alliance) zusammengeschlossen. Zu den Mitgliedern von PROsPA gehören sowohl Systembetreiber, die im Wettbewerb stehen, als auch Monopolsysteme. Mitglieder von PROsPA sind neben DSD in Deutschland, die ARA in Österreich, Citeo in Frankreich, Repak in Irland, Rekopol in Polen, Sociedade Ponto ...

