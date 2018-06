Dow Jones - Da muss er erst einmal drüber!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average hat es weiter schwer. Der Index notiert in etwa dort, wo er bereits Anfang Februar stand. Unterm Strich konnten Anleger also nichts verdienen. Es sei denn, sie waren sehr flexibel und haben Positionen innerhalb der Range stets gedreht. Die jüngsten Entwicklungen lassen aber hoffen, dass ein neuer Trend in der Entstehung ist.

So überwand der Index am Montag die massive Hürde bei 24.720 Punkten und erreichte direkt den nächsten Widerstand bei 24.859 Punkten. Diesen gilt es nun auch in den kommenden Handelsstunden und -tagen hinter sich zu lassen. Gelingt dieser Kraftakt, wäre der Weg frei für einen Anstieg auf 24.995 Punkte und darüber 25.086 Punkte.

Bleibt der Dow Jones Industrial Average dagegen unter dem Widerstand bei 24.859 Punkten hängen, wäre ein Pullback an das jetzt neue Unterstützungsniveau bei 24.720 Punkten die plausibelste Variante. Von dort aus könnten die Käufer die nächste Aufwärtswelle starten. Bärischer wird der Chart Stand jetzt erst, sollte der Index auch unter den Support bei 24.600 Punkten fallen. Damit besitzen die Käufer also einen Puffer von rund 200 Punkten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2018 - 04.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 04.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

