Bayer ist in den vergangenen Tagen auf höchstem Niveau geblieben. Immerhin hat die Aktie zuletzt die Grenze von 100 Euro verteidigen können. Dies gilt als gutes Zeichen. Der Wert hatte erst kürzlich in einem kräftigen Aufwärtsmarsch die 100-Euro-Marke überwunden und dabei etwa gut 10 % zugelegt. Nun geht es auf die Grenze von 105 Euro zu. Wird auch diese Barriere übersprungen, dann hat die Aktie demnach beste Chancen, auch in Richtung 120 Euro und der darüber liegenden Tops zu klettern. Auch ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...