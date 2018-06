Während gestern im Non-Financial Segment u.a. eine 500 Mio. Euro Emission von Carrefour (MS+70 BP, 7J, BBB+) platziert wurde, gab es zwei Mandatierungen für Emissionen von EUR Anleihen. So beabsichtigt Interxion Holding eine EUR 1 Mrd. Anleihe (B1/BB-erwartet) mit einer Laufzeit von 7 (erstmals rückzahlbar nach 3) Jahren zu begeben. Die Roadshow hierfür startet heute und soll morgen enden. Darüber hinaus möchte Autoliv, Inc. (A-) eine EUR Benchmarkanleihe mit 5J Laufzeit emittieren - Treffen hierfür mit Anleiheinvestoren in Europa ab 11. Juni. Auf Seiten der Financials emittierten JP Morgan (EUR 1 Mrd., 11NC10, MS+88 BP,...

