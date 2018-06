Moneta Porcupine Mines Inc. gab gestern die Ergebnisse von sechs Diamantbohrungen bekannt. Diese wurden im Gebiet Windjammer North, das innerhalb des unternehmenseigenen Projekts Golden Highway und 110 Kilometer östlich von Timmins, Ontario liegt, durchgeführt. Die Bohrungen waren darauf ausgelegt, zuvor identifizierte Goldmineralisierungen sowie Zone 3 und Zone 4 der Lagerstätte zu testen.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten unter anderem:



? Bohrloch MGH17-049 in Zone 1: 3,60 g/t Gold über 3,0 Meter mit 7,56 g/t Gold über 1,0 Meter



? Bohrloch MGH17-053 in Zone 3: 7,52 g/t Gold über 9,50 Meter mit 19,46 g/t Gold über 2,82 Meter



? Bohrloch MGH17-049 in Zone 3: 5,78 g/t Gold über 1,0 Meter und 2,14 g/t Gold über 2,0 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de