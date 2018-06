Die Wiener Privatbank-Analysten erhöhen den Fairen Wert für die Immofinanz -Aktie, aufgrund der höheren Bewertung des CA Immo-Anteils, von 2,68 Euro auf nunmehr 2,81 Euro. Wenngleich die Firma operativ auf einem guten Weg sei, sehen die Analysten einen möglichen S Immo Merger zu 20 Euro je Aktie als etwas teuer an, was momentan nicht in ihrem Fair Value widergespiegelt wird, wie es heisst.

