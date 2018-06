Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Discount-Zertifikate & Aktienanleihen": 13.315 Discount-Zertifikate und 11.135 Aktienanleihen hat HSBC zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen. Die wichtigste Emission in diesem Bereich ist nach Angaben der Emittentin ein Discount-Zertifikat auf K+S (ISIN DE000TD7ECX8). Aktieninhaber der K+S-Aktie erlebten in 2017 einige Höhen und Tiefen. Nach einem guten Start zum Jahresauftakt hatte die Aktie bereits im Frühjahr mit starken Schwankungen zu kämpfen, welche zu einem Seitwärtstrend verliefen und gab schließlich bis...

