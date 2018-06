(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.06.18 - Technologie-Werte zeigten sich am Mittwoch überwiegend fest. Unter anderem ging es für Xing und Dialog Semiconductor deutlich aufwärts. Die NASDAQ hinkt der Performance im Dow hinterher. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 12.830 Punkte. Hier stiegen Commerzbank, Adidas und Fresenius. Papiere von Bayer, RWE und Beiersdorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...