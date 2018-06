DAX - Starke US-Vorgaben bleiben ungenutzt

Henry Philippson,

Die gestrige Überschrift ("Volatilität ohne Richtung") könnte man eigentlich auch ohne Änderungen auf den heutigen Handelstag anwenden: Trotz sehr guter Vorgaben von der Wall Street gelingt es dem Dax am Vormittag nicht, die 12.900 Punkte-Marke nachhaltig zu überwinden. Stattdessen erfolgte am Vormittag ein schneller 50 Punkte-Rücksetzer in Richtung des Eröffnungsgaps.

Die relative Schwäche des deutschen Börsenbarometers im Vergleich mit den US-Pendants ist augenscheinlich. Während der Nasdaq100 gestern auch auf Schlusskursbasis ein neues Allzeithoch oberhalb von 7.200 Punkten markieren konnte dümpelt der Dax weiter innerhalb der jüngsten Handelsspanne herum. Sollten sich die Amerikaner in den kommenden Tagen mal zu einer Korrektur durchringen könnte das für die Dax-Bullen sehr negative Folgen haben.

Die Schwäche am Vormittag unterstreicht erneut die Bedeutung der kurzfristig relevanten Widerstandszone im Bereich 12.900 bis 12.925 Punkte. Erst oberhalb dieser Zone (Stundenschlusskurs) ist der Weg frei Richtung 13.000 Punkte und höher. Darunter kann ein erneuter Kursrutsch nicht ausgeschlossen werden.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

