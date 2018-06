Ein neuer Fonds der Frankfurter Investmentgesellschaft Conduction Capital Advisors setzt auf ein Portfolio aus kleineren börsennotierten Unternehmen. Markus Weiss, Head of Sales, erklärt das Konzept und die Vorzüge der Private-Equity-Strategie.FondsDISCOUNT.de: Herr Weiss, vergangenen Herbst startete Ihr Aktienfonds "CCA European Opportunities UI" (ISIN: DE000A2DMV08), mit dem Sie Anlegern Zugang zu einer Private-Equity-Strategie verschaffen, die sich auf börsennotierte Zielunternehmen konzentriert. Was macht diesen Markt so attraktiv?Markus Weiss: Der Private-Equity-Anlagestil als solcher, hat sich über die letzten drei Jahrzehnte als äußerst erfolgreich herausgestellt. Sowohl in Europa, als auch den USA haben Private-Equity-Portfolien die klassischen Börsenindizes signifikant geschlagen. Dafür gibt es systematische Gründe wie z.B. die Art, nach der Unternehmen selektiert werden, die im Vergleich zu klassischen Aktienfonds sehr lange Investitionsdauer, aber auch der intelligente Einsatz von Fremdkapital um Kaufpreise zu finanzieren. Es ist nur eine logische Konsequenz, dass sich eine erfolgreiche Investitionsphilosophie ausbreitet. In unserem Fall investieren wir nicht mehr in privat gehaltene Unternehmen, sondern in kleinere börsennotierte Gesellschaften.

