Zu Polytec habe ich eine Frage eines Lesers bekommen, die ich mit dessen Zustimmung in unser Board (siehe HIER) gepostet habe. Die Frage lautete: "Warum rechnest du mit einer Aufholjagd bei Polytec?Ich habe mir mal die Pros und Contras überlegt und bin nicht bullish. Gründe für ein Investment: Angeblich große Auftragseingängem welche in 2020 starten. Weiß jemand in welchem Volumen?. Digitalisierung. Gründe gegen ein Investment: Möglicher Umsatzverlust durch E-Mobilität/Dieselthematik, Margenniveau wird nicht zu halten sein, KGV ist nicht niedrig sondern entspricht in etwa jenem der Kunden, geringes Umsatzwachstum die letzten Jahre. Habt ihr weitere Gründe?" Folgenden Input habe ich gestern Vormittag von Fondsmanager Lukas...

