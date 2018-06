Frauenthal-HV Teil 1: Präsentation. Sicher 25 Jahre wird es schon her sein, dass mir mein Bankberater von der Frauenthal-Aktie abgeraten hat: Die Stromkabel kämen jetzt alle unter die Erde, niemand brauche mehr diese Keramik-Isolatoren. Ein Produkt aus einer anderen Zeit, keine Zukunft. Mittlerweile sind diese Isolatoren tatsächlich Geschichte, die AG hat sich von diesem Kerngeschäftsfeld und sogar dem namensgebenden Stammwerk längst getrennt, der Name ist auf "Frauenthal Holding AG" geändert worden. Jetzt sind unter anderem 1a Installateure, SHT, ÖAG und Gnotec Marken der Gruppe, und in der Gruppe Automotive werden Pleuelstangen, Ausgleichswellen, Verteilerleisten, Press- und Schweißkomponenten, Druckluftbehälter (Airtanks) und U-Bolts (am...

