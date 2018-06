Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO übernimmt den Integrations-Platform-as-a-Service-Anbieter ScribeSoftware(press1) - Mit der umfangreichen Datenintegrationsplattform erweitertTIBCO seine TIBCO Intelligence Cloud Platform und ermöglicht Unternehmenaller Größen so die digitale TransformationMünchen, 08. Juni 2018 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweit führenderAnbieter von Integrations-, API-Management und Analysesoftware, meldet dieÜbernahme von Scribe Software [2]. Mehr als 10.000 Unternehmen nutzen dieintuitiven, Browser-basierten Cloud-Lösungen des Integrationsexperten, umSaaS-Applikationen effizient zu verknüpfen und Datenströme zuautomatisieren. Durch die Kombination der Scribe-Fähigkeiten mit den SaaS-und Hybrid-Cloud-Integrationsfunktionen von TIBCO Cloud Integration [3]erhalten Kunden ein Komplettpaket, das sich für eine breite Palette vonIntegrationsszenarien eignet - von Anwendungs-, Daten- und API-Projektenbis hin zur Konnektivität von allem mit allem, sei es in der Cloud, onpremise oder in Form von Milliarden IoT-Geräten am Netzwerkrand."Indem wir die TIBCO Connected Intelligence Cloud mit den einzigartigenScribe-Features für die Datenautomatisierung und SaaS-Integrationzusammenführen, öffnen wir mehr Anwendern denn je die Tür zur digitalenTransformation", so TIBCO-COO Matt Quinn. "Die unkomplizierte, codefreieScribe-Methode für das Erstellen, Testen und Verwalten von Datenströmenermöglicht Tausenden von Kunden und Partnern die schnelle und einfacheEinbindung ihrer SaaS-Applikationen und damit eine noch bessereGeschäftsperformance. Wir freuen uns sehr über das neue Mitglied der TIBCO-Familie und begrüßen die Scribe-Kunden und -Partner in unserer großenCommunity."Bei seiner Gründung fokussierte sich Scribe zunächst auf die Integrationvon Anwendungen für das Kundenbeziehungsmanagement (Customer RelationshipManagement, CRM) und die Automatisierung der zugehörigen Datenströme.Darauf aufbauend entwickelte sich die ScribeÇ-Plattform zu einem führendenCloud-basierten Integration-Platform-as-a-Service(iPaaS), der einen neuenLevel an Einfachheit, Geschwindigkeit und Flexibilität der Integrationenbietet. Dabei hilft die Scribe-Plattform nicht nur Unternehmen aller Artbei der Verknüpfung ihrer Applikationen. Sie versetzt SaaS-Anbieter auchin die Lage, die Integrationsfähigkeiten ihrer Softwareprodukte schnell zuerweitern, während Systemintegratoren in kürzester Zeit die Konnektivitätihrer Projekte sicherstellen können."Nach der jüngsten Übernahme deckt TIBCO Cloud Integration ein nochbreiteres Anforderungsspektrum ab und erschließt sich neue Marktsegmente.Wir sind fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit dem erstklassigenPartnernetzwerk von Scribe unser Motto 'Interconnect Everything' nochbesser realisieren können", erklärt Rajeev Kozhikkattuthodi, VicePresident Product Management Strategy, TIBCO. "Geschäftsanwender, die ihreDatenströme automatisieren wollen, SI-Partner, die Geschäftslösungenimplementieren und SaaS-Anbieter, die die Konnektivität ihrer Produktesicherstellen wollen: Sie alle profitieren nun von der globalen Reichweiteund dem umfangreichen Technologie-Baukasten der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud."Die Scribe-Plattform ist ab sofort erhältlich und ergänzt die bestehendePalette der TIBCOÇ-Integrationslösungen. Dabei gilt:* Kunden und Partner können auch weiterhin die Scribe-Angebote nutzen, diezum Zeitpunkt der Übernahme zur Verfügung standen.* Die komfortablen Funktionen der Scribe-Plattform ergänzen dieFunktionalität von TIBCO Cloud Integration zu einer Komplettlösung, mitder die Kunden im Handumdrehen ihre SaaS-Applikationen verknüpfen, ihreEnterprise-Systeme integrieren und API-gestützte Microservices entwickelnkönnen.* Scribe-Kunden können über ein und dieselbe Cloud-Plattform alle übrigenBereiche von TIBCOÇ Connected Intelligence Cloud nutzen, z. B. API-Management, Messaging, Microservice-Entwicklung, visuelle Analysen undvieles mehr.Wenn Sie ausführliche Informationen zu Scribe erhalten oder sich für eineOnline-Testversion der ScribeÇ-Lösung registrieren möchten, besuchen Sie:https://info.scribesoft.comInformationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, TIBCO Connected Intelligence Cloud und das TIBCO Logo sindHandelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc.und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesemDokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werdennur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSusanne Leisten Tobias JostEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 09:00 ET (13:00 GMT)