Die Aktie von UPM Kymmene konnte auch am Donnerstag erneut kräftig klettern. Der Wert ist in erstklassiger Verfassung, wenn es nach den Analysen der charttechnischen Spezialisten geht. Dabei hat der Wert seit Anfang des Jahres mehr als 25 % zugelegt, heißt es im Kreise der Chartspezialisten. Die Aktie hat alle Zwischenhochs, die relevant gewesen wären, überwunden. 30 Euro sollten nun eine Unterstützung darstellen. Darüber aber geht es jetzt in Richtung 40 Euro nach oben, so die Meinung der Experten. ... (Moritz von Betzenstein)

