First Majestic Silver konnte am Donnerstag die Kritiker ein weiteres Mal überzeugen. Der Wert gab zwar minimal nach, dies ist allerdings im Vergleich zu den enormen Chancen des Titels in den kommenden Wochen angesichts der vorherrschenden Trends ?nichts?. Die Aktie klopft bald an erneut entscheidenden Marken an, meinen die Analysten und sind überzeugt, die Aufwärtstrendgerade seit Mitte Februar würde sich auch in den kommenden Wochen noch halten können. Denn es war um etwa 50 % nach oben gegangen. ... (Moritz von Betzenstein)

