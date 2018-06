Freiburg (awp) - Der Klinik- und Luxushotelbetreiber Aevis Victoria hat am (gestrigen) Donnerstag seine 1,6%-Beteiligung an der amerikanischen Gesellschaft BioTelemetry verkauft. Diese hatte sie im Rahmen des gescheiterten Übernahmeangebotes für LifeWatch vor rund einem Jahr erhalten. Mit der Transaktion erzielte Aevis einen Finanzgewinn von 6,6 Millionen Franken, der sich positiv auf das Ergebnis des ersten Halbjahres 2018 auswirken werde, teilte das Unternehmen am Freitag mit. An wen die Beteiligung ging wurde ...

