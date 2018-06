Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG: Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1). SPORTTOTAL habe gestern eine Kooperation mit der Volleyball-Bundesliga verkündet, nachdem bereits vergangene Woche die Einführung der sporttotal.tv-App für Amazon Fire TV bekannt gegeben worden sei. Der übe. [mehr] DZ BANK adidas-Aktie: Stärkung der Kernmarken, neue Produktionskonzepte und E-Commerce - Aktienanalyse Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Stärkung der Kernmarken, neue Produktionskonzepte und E-Commerce - Aktienanalyse In der kommenden Woche hat das Warten ein Ende! Am 14. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. Weltweit würden Milliarden Fußballfans das größte Sportereignis verfolgen und auf spannende Spiele hoffen. Beim offiziellen FIFA-Partner adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: AD. [mehr] aktiencheck.de EU-Haushalt: Kommission will Kapazitäten der Steuer- und Zollbehörden stärken Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Für den nächsten langfristigen Haushalt 2021-2027 schlägt die Kommission Maßnahmen vor, um die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in Steuer- und Zollfragen noch besser und effizienter zu gestalten, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Damit will die Kommission unter anderem dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten für die Bekämpfung von grenzübergreifender Steuervermeidung und Steuerhinterziehung gerüstet sind, zum Beispiel im wachsenden Online-Handel. Ein verstärkter Informationsaustausch soll dafür sorgen, den Fluss gefährlicher und gefälschter Waren weiter einzudämmen. Die Fortführung der Finanzierung dieser . [mehr] Kolumnen mehr > Thomas Heydrich DOW DAX an der Trendlinie DOW DAX an der Trendlinie Der DAX schaffte den Ausbruch über 13000 nicht und entsprechend waren die Anleger enttäuscht. Der DAX fiel somit bis genau an die Trendlinie und prallte an ihr ab. Die Seitwärtsbewegung geht also weiter und nur ein Ausbruch kann diesen Beenden. Negativ wird es beim DAX unter 12600 und beim DOW entsprechend unter 24000. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden. Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indik. [mehr] Cornelia Frey G7 Kater und Gewinnmitnahmen belasten DAX Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten Der DAX zeigt sich zum Wochenausklang von seiner schwachen Seite. Mangels Rückenwind von den Übersee-Börsen, vor dem G7-Gipfel sowie nach enttäuschenden deutschen Industrieproduktionsdaten fällt der DAX zeitweise unter 12.700 Punkte. Damit ist der DAX auch unter die wichtige 200 Tagelinie gefallen. Also den längerfristigen Trend. Auf Wochensicht sieht es nach einem Nullsummenspiel aus. Die ohnehin zaghaften Tagesgewinne schmelzen zum Wochenede dahin. Der Dow hat sich zwar nochmal gesteigert, den Techwerten allerdings geht nach der Rallye die Luft aus. Ein Schritt vor, einer zurück - und umgekehrt: die Märkte dürften zunächst insgesamt weiter seitwärts tendieren und zwischen der an sich gute. [mehr] Feingold-Research Zinsen - kommt die Wende? Das G7-Treffen steht an und damit die Frage, welche Auswirkungen Donald Trumps Zollwahn kurzfristig noch auf die Märkte ausstrahlen kann. Frankreich und Italien sind Trumps Ziele und es könnte wieder einige scharfe Töne geben. Kurzfristig spielte die Musik am Donnerstag bei den Zinsen. Die Rendite der 10-jährigen US-Bonds sprang deutlich an und zog die Aktienmärkte in den Keller. In Europa steigen die Renditen ebenfalls - der Grund liegt bei der EZB. Wir schauen uns die Einschätzung der Commerzbank an. Unser Favorit auf den Euro ist der Turbo-BullDG9J97. Die InlinerDS004ZundDS2UFBgefallen uns ebenfalls sehr gut. Wer Absicherung für den DAX sucht, schaut sich den PutSC0K6Man. "EUR:Praet verleiht Flügel. Zumindest . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

