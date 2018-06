Ein Mann ist aus Erbil im Irak nach Deutschland abgeschoben worden. Ihm wird die Ermordung eines 14-jährigen Mädchens in Wiesbaden vorgeworfen.

Reuters berichtet: Der im Nordirak festgenommene Ali B., dem die Tötung der 14-jährigen Susanna aus Mainz vorgeworfen wird, ist am Samstag wieder nach Deutschland gebracht worden. "Ich bin froh, dass der von der deutschen Justiz gesuchte, mutmaßliche Täter wieder in Deutschland ist!", teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Abend mit. Zuvor hatte B. nach Angaben irakischer Behörden die Vergewaltigung und Tötung des Mädchens gestanden. Die beiden hätten nach B.'s Worten Alkohol getrunken und Drogen genommen, seien in Streit geraten, und B. habe Susanna erwürgt, sagte Tarek Ahmed, Polizei-Chef der nordirakischen Stadt Dohuk, Reuters TV. Nach Angaben der Bundespolizei wollte sich B. dem Zugriff der Behörden entziehen und in ein Nachbarland des Irak absetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich am Rande des G7-Gipfels in Kanada bestürzt über die Tat. Der 20-jährige Ali B. war Samstagabend mit einer Lufthansa-Maschine zum Flughafen ...

