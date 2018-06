TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio. vorzeitig zurück DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio. vorzeitig zurück 11.06.2018 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG TAG Immobilien AG begibt zwei Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von EUR 250 Mio. und kauft die Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio. vorzeitig zurück Hamburg, 11. Juni 2018 - Die TAG Immobilien AG hat am 8. Juni 2018 im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zwei Unternehmensanleihen platziert. Die erste Unternehmensanleihe 2018/2023 über EUR 125 Mio. hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 19. Juni 2023 und wird mit 1,25% p.a. verzinst. Die zweite Unternehmensanleihe 2018/2025 über ebenfalls EUR 125 Mio. verfügt über eine Laufzeit von 7 Jahren bis zum 19. Juni 2025, der jährliche Zins beläuft sich auf 1,75%. Beide Unternehmensanleihen sind unbesichert, nicht nachrangig und sollen kurzfristig im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Parallel hat die TAG Immobilien AG Vereinbarungen geschlossen, die aktuell bestehende Unternehmensanleihe 2014/2020 über EUR 125 Mio., die mit 3,75% p.a. verzinst wird und über eine Laufzeit bis zum 25. Juni 2020 verfügt, unter Auszahlung der noch offenen Zinskupons vorzeitig in voller Höhe zurückzukaufen. Auch dieser Rückkauf wird kurzfristig vollzogen, so dass die Notierung dieser Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse enden wird. Der nach dem Rückkauf der Unternehmensanleihe 2014/2020 verbleibende Emissionserlös aus den Unternehmensanleihen 2018/2023 bzw. 2018/2025 wird für allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere auch zur Refinanzierung kurzfristiger Bankkredite, verwendet. UniCredit agierte bei dieser Transaktion als alleiniger Bookrunner. Presseanfragen: TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor & Public Relations Tel. +49 (0) 40 380 32 0 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com 11.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 388 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: http://www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101 WKN: 830350, A1TNFU, A12T10 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 694059 11.06.2018

ISIN DE0008303504 XS0954227210 DE000A12T101

