Fiat Chrysler - Autobauer mit großen Zielen!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Seit Mitte 2016 hat sich die Aktie von Fiat Chrysler mehr als verdreifacht. Die Entwicklung ist nachvollziehbar. Schließlich hat sich der Gewinn im vergangenen Jahr fast verdoppelt und das erste Quartal 2018 signalisiert, dass der italienisch-amerikanische Autobauer weiter Gas gibt. Am 1. Juni stellte der Noch-Fiat Chrysler-Lenker Sergio Marchionne seinen neuen 5-Jahres-Plan vor. Die Anleger reagierten verschnupft und drückten die Aktie zeitweise über zehn Prozent nach unten. Eine Einstiegschance oder macht die Aktie nun eine Kehrtwende?

Als Marchionne am 1. Juni 2004 das Steuer bei Fiat übernahm steckte der Autohersteller in einer tiefen Krise. Der Italo-Kanadier drückte in den ersten Jahren vor allem auf die Kostenbremse und nahm zahlreiche Modelle vom Markt. Heute baut Fiat in Europa vor auf den Fiat 500 und Panda. Der Lancia fährt heute praktisch nur noch auf Italiens Straßen. Gleichzeitig wurde stark in die Kultmarke Alfa Romeo investiert und die Modellpalette ausgeweitet. In den Folgejahren baute Marchionne den Konzern kräftig um. Zur Überraschung vieler Experten schmiedete Fiat 2009 eine Allianz mit Chrysler und übernahm die Amerikaner 2014 vollständig. Damit vergrößte sich die Markenpalette um Chrysler und die Töchter Dodge und Jeep. 2016 wurde Ferrari ausgegliedert und an die Börse gebracht. Die Roßkur zeigt Erfolg. Der Konzern schreibt nicht nur Gewinne, sondern ist inzwischen kaum verschuldet.

Hochgesteckte Ziele



Bei der Vorstellung des neuen 5-Jahresplans blieb der scheidende Konzernchef jedoch in einigen Punkten noch wenig konkret. Zwar erklärte er, dass der Absatz von Jeep bis 2020 rund 50 Prozent, von Alfa rund 150 Prozent und Maserati rund 100 zulegen und der Cash-Flow bis dahin auf rund 20 Mrd. Euro steigen sollen. Zudem soll eine US-Finanztochter aufgebaut und verstärkt in E-Mobilität und autonomes Fahren investiert werden. Angesichts eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von aktuell rund 5,2 und einer Dividendenrendite von 3,2 Prozent (Quelle: Thomson Reuters) erscheint das nahezu schuldenfreie Unternehmen somit interessant. Einige Experten haben jedoch im Vorfeld der Präsentation eine Ausgliederung von Marken wie Alfa Romeo/Maserati erwartet. Zudem ist noch ungewiss, wie die Investitionen in die E-Mobilität und autonomes Fahren gestemmt und was aus der Marke Fiat werden sollen. Offen ist ferner, wer das Steuer von Marchionne im kommenden Jahr übernimmt.

Trotz vieler noch offener Fragen ist nach Angaben von Thomson Reuters ein Großteil der Analysten mittelfristig optimistisch für die Aktie gestimmt und verweist auf die zuletzt guten Zahlen und niedrige Bewertung. Schließlich könnte der Fiat in einer weiteren Konsolidierung im Automobilsektor zum Übernahmeziel werden. Zudem besteht eine Partnerschaft mit Waymo im Bereich autonomes Fahren. Bis 2020 sollen dabei 62.000 selbstfahrende Chrysler Pacifica auf Amerikas Straßen fahren. Rücksetzer sollten Anleger dennoch einplanen. Kommt der Motor bei Fiat Chrysler ins Stottern oder kommt der Gesamtmarkt unter Druck, könnte die Aktie den Rückwärtsgang einlegen.

Fiat Chryler: Charttechnisch



Widerstände: 19,50/20,00 EUR

Unterstützungen: 15,80/18,00 EUR

Die Aktie von Fiat Chrysler bildet seit Mitte 2016 einen langfristigen Aufwärtstrend. Allerdings verlor das Papier zuletzt Momentum und pendelt seit Jahresbeginn zwischen EUR 15,80 und EUR 20. Aktuell notiert die Aktie am unteren des Bollinger Bands bei rund EUR 18. Solange diese Unterstützung hält besteht die Chance auf eine Erholung auf EUR 19,50/20,00 oder gar darüber. Kippt das Wertpapier hingegen unter EUR 18 droht eine Konsolidierung bis in den Bereich von EUR 15,80.

Fiat Chrysler in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2017 - 11.6.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.de

Fiat Chrysler in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.6.2013 - 11.6.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Fiat Chrysler für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Cap in Euro

Finaler Bewertungstag Fiat Chrysler HX062K 17,45 15,00 22,00 21.06.2019 Fiat Chrysler HX2DBE 30,04 16,00 52,50 21.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.6.2018; 9:55 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Zertifikat auf die Aktie von Fiat Chrysler für Spekulationen, dass sich die Aktie aufwärts (Long) beziehungsweise abwärts (Short) entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor

Finaler Bewertungstag Fiat Chrysler (Long) HX2AZJ 4,51 8 Open End Fiat Chrysler (Short) HX2AZK 11,26 -8 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.6.2018; 10:03 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Fiat Chrysler finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

