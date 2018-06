Die Digitalisierung verkürzt die Dauer der Informationsübermittlung und erweitert gleichzeitig ständig die Menge der verfügbaren Information. Immer leistungsfähigere Rechner, die die kontinuierlich wachsende Datenmenge zunehmend rascher verarbeiten können, ergeben ein schärferes Bild der betrieblichen Vorgänge. Das Internet der Dinge als physische Ausprägung der Digitalisierung bringt auch den Maschinenbauer und den Anwender näher zusammen. Die Wege zwischen Lieferant und Kunde werden gewissermaßen immer kürzer. Als Mittelständler bietet das Chancen, die Desma auf vielerlei Ebenen nutzt. Dabei ist es mit dem Bau einer hochwertigen Maschine allein heute meist nicht mehr getan. Die Bedeutung zusätzlicher Dienstleistungsangebote, die dem Anwender die Produktion erleichtern, nimmt zu. Im Fokus liegt dabei auch stets die Energieeffizienz der Anlagen. Günde dafür liegen einerseits in den stetig ansteigenden Energiepreisen, vor allem für elektrischen Strom, andererseits entwickelt sich eine energieeffiziente und damit umweltorientierte und an den Kriterien der Nachhaltigkeit orientierte Produktionsweise zu einem positiven Merkmal moderner Unternehmen. Nicht nur die Endverbraucher wollen umweltverträgliche Produkte, auch im Industriegüterbereich wird das Bemühen, natürliche Ressourcen zu schützen, immer mehr in den Vordergrund gestellt. Energieeffizient produzierende Anlagen sind somit heute ein Beitrag zur Anwenderzufriedenheit. Der Anwender ist bereit dafür zu investieren, wenn er dadurch einen langfristigen Wettbewerbsvorteil sichern kann.

Effizienzpotenzial nicht nur in der Maschine

Christian Biener, bei Desma für die neuen digitalen Dienstleistungen verantwortlich, weiß, wo diese Potenziale liegen: "Oft ist es nicht die Effizienz der Maschine selbst, die bei einer Gesamtanlagen-Effektivitätsanalyse den ausschlaggebenden Faktor wiedergibt. Äußere Umstände beeinflussen die Maschineneffizienz erheblich. Arbeitsvorbereitung und Planungsaufwand sowie die Instandhaltung und Steuerung des Produktionsprozesses haben einen erheblichen Anteil an einem guten Ergebnis. Im Klartext bedeutet dies, dass mit das größte Potenzial zur Effizienzsteigerung in der Optimierung dieser Vorgänge liegt".

Erst messen, dann regeln, dann optimieren

Mit Smart Connect 4.U hat der Fridinger Elastomerspezialist ein Produktpaket an Systemen zur Steuerung und Überwachung der Produktionsabläufe im Portfolio. Genau zu verstehen, wie ein Produktionsvorgang im Detail abläuft, ist der erste Schritt zu seiner Optimierung. Das System öffnet zahlreiche Informationskanäle zwischen Anbieter und Anwender, sei es für den Service der Maschinen, technische Schulungen oder die Bestellung von Ersatzteilen. So erhält der Maschinenbauer einen sehr wertvollen Zugang zur betrieblichen Praxis beim Kunden, und der wiederum einen direkten Draht zum Hersteller. Es entsteht damit eine enge Partnerschaft, in der die Partner den Betriebsablauf gezielter optimieren können. Das reduziert Ausfallzeiten und steigert die Effizienz. Einer der Bausteine von Smart Connect 4.U ist Smart Power. Smart Power misst den Verbrauch von Strom, Wasser oder ...

