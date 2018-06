Anglo Pacific Group Plc meldete am Freitagnachmittag, dass das Unternehmen ein Zinsrecht am Nettoschmelzerlös des peruanischen Kupferprojekts Cañariaco kaufen wird, welches von Candente Copper Corp. betrieben wird, einer an der Toronto Stock Exchange notierten Minengesellschaft. Anglo Pacific übernimmt die Royalty in Höhe von 0,5% des Nettoschmelzerlöses von Entrée Resources Ltd.



Gemäß der Kaufvereinbarung wird Anglo Pacific 1 Mio. USD in Form von Unternehmensaktien an Entrée Resources auszahlen.



Das Projekt Cañariaco verfügt nach aktuellem Stand über gemessene und angezeigte Ressourcen von 7,5 Milliarden Pfund Kupfer. Die Lebensdauer der Mine wird derzeit mit 22 Jahren veranschlagt, könnte jedoch durch Einbeziehung angrenzender Lagerstätten verlängert werden. Der Minenbetreiber Candente Copper rechnet mit einer durchschnittlichen Produktionsleistung von 262 Mio. Pfund jährlich. Ein genauer Zeitplan für die Entwicklung des Projekts existiert allerdings noch nicht.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de