TIBCO und Amazon Web Services setzen neue Rekordmarke(press1) - München, 11. Juni 2018 - [1]TIBCO Software Inc. [1], einweltweit führender Anbieter von Integrations-, API-Management undAnalysesoftware, meldet rekordverdächtige Resultate seiner umfangreichenRechentests. Im Rahmen der Tests erzielte TIBCO DataSynapse GridServer(R)auf Amazon Web Services (AWS) eine Kapazität für Risikoberechnung aufunglaublichen 1,3 Millionen Cores - ein neuer Spitzenwert für DataSynapseGridServer(R). GridServer(R) ist eine kostengünstige Lösung, derenRechenkapazität sich mit den weltweit größten Supercomputern messen kann.Die GridServer-Software auf AWS ist so konzipiert, dass sie im Bedarfsfalldie benötigten Ressourcen über die Cloud aktiv zuweist. Dabei erkennt derProzess automatisch, wenn die Rechenleistung eines Computers nachlässt,und greift auf AWS-Ressourcen zurück, um die notwendige Powerbereitzustellen und eine maximale Performance sicherzustellen. DieVerbindung aus GridServer und AWS macht Unternehmen unabhängiger von ihrerIT-Ausstattung und erweitert ihre Möglichkeiten, indem Resultate schnellerbereitgestellt, Resilienz und Durchsatz erhöht und Deployment-Zeitenverkürzt werden."Dass wir unseren Kunden nun die Rechenleistung eines Supercomputersbereitstellen können, markiert einen Meilenstein in unserer Geschichte",konstatiert Nelson Petracek, Global Chief Technologie Officer von TIBCO."Mit den Lösungen der TIBCO Connected Intelligence Plattform können sichdie Unternehmen ein System zusammenstellen, das Cloud-Ressourcenautomatisch und nach Bedarf zuweist. Für den Betrieb auf AWS verfügtGridServer über eine Architektur, die hochgradig skalierbar ist - sowohlmit Blick auf ihre Geschwindigkeit als auch auf ihren Durchsatz. Damiteignet sie sich perfekt für Branchen, in denen extrem umfangreicheBerechnungen durchgeführt werden müssen, wie beispielsweise denFinanzsektor, das Gesundheitswesen oder die Öl- und Gasindustrie."TIBCO GridServer auf AWS verbindet die Vorteile des bedarfsorientiertenCloud-Computing mit einer nahezu grenzenlosen Kapazität fürrechenintensive Anwendungen. So dauert die Erstellung von Risikoberichtenfür Aktienhändler nicht mehr sechs bis acht Stunden, sondern nur noch 15Minuten. Durch die exaktere Verfolgung des Intraday-Zyklus können dieTrader dann informiertere Anlageentscheidungen treffen.Nicht zuletzt lassen sich mit der robusten Lösung auch große Datenmengenanalysieren, wie sie in Zusammenhang mit Risikoabschätzung, Aktienhandel,Finanzmodellen und ähnlichem anfallen - eine wichtige Voraussetzung fürdie Einhaltung der FRTB"#_ftn1" name="_ftnref1" title="">-Regelungen, dieab 2019 wirksam werden. Die TIBCO GridServer-Software ist eine wichtigeHilfestellung für Investmentbanken und rüstet sie für die neuenDatenanforderungen, die im Zuge der überarbeiteten Handelsbuchvorschriftenauf sie zukommen und leistungsstarke Grid-Computing-Umgebungenerforderlich machen."AWS ist stolz darauf, gemeinsam mit seinem Partner TIBCO ein so mächtigesDatenverarbeitungsinstrument bereitzustellen, das zahllosen Kunden in denverschiedensten Branchen zugutekommt", erklärt Terry Wise, Global VicePresident Channels Alliances von Amazon Web Services, Inc. "Wir sindgespannt darauf, wie die Unternehmen die Vorteile der Cloud nutzen werden,um ihre On-Premise-Deployments zu optimieren und damit noch schnellereAnalysen und Entscheidungen zu ermöglichen."Wenn Sie wissen wollen, wie auch Ihr Unternehmen von einer Cloud-Infrastruktur mit quasi grenzenloser Computing-Kapazität profitieren kann,lesen Sie das zugehörige [2]Whitepaper [2].Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, DataSynapse, GridServer und das TIBCO Logo sind Handelsmarken odereingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrerTochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderenProdukt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genanntwerden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweckder Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSusanne Leisten/ Tobias JostEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. June 11, 2018