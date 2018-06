Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Discount-Zertifikate & Aktienanleihen": 17.277 Discount-Zertifikate und 10.302 Aktienanleihen hat Vontobel zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassen. Als wichtigstes Produkt nennt Vontobel die 5% p.a. Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation auf Statoil, Royal Dutch Shell , Total, BP (quanto) (ISIN DE000VN6AK61). Dieses Produkt hebt den Nachteil von Aktienanleihen - nämlich die begrenzte Partizipation an steigenden Märkten - in Form des Kupons auf. Mit einer solchen Protect Multi Aktienanleihe mit...

