Dow Jones - Die Woche der Notenbanken

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average zeigte sich in den vergangenen Tagen äußerst dynamisch. Dabei brach der Index über den wichtigen Widerstand im Tageschart bei 25.086 Punkten aus. Die bisherigen Kursmuster sind klar bullisch zu werten.

So lassen sich die nächsten Trendziele im Index bei 25.450 und 25.800 Punkten nennen. Die Kernfrage lautet derzeit, ob der Index noch einmal an die Marke von 25.086 Punkten zurücksetzen und dieses Kursniveau als neue Unterstützung bestätigen wird. Im Falle einer solchen Kursentwicklung hätten noch nicht Investierte noch einmal die Chance, sich auf der Long-Seite zu positionieren. Unterhalb von 25.086 Punkten wäre das Kaufsignal aus der Vorwoche dagegen erst einmal neutralisiert.

Mit Blick auf die anstehenden Leitzinsentscheide am Mittwoch in den USA und am Donnerstag in Europa könnte es ab der Wochenmitte durchaus volatil zugehen. Trader sollten sich dieses "Eventrisikos" bewusst sein und ihre Positionsgrößen anpassen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2018 - 08.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 08.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX0472 39,90 20.650,00 5,37 29.06.2018 Dow Jones Index HW9FS0 31,43 21.650,00 6,82 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.06.2018; 13:34 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW9FPH 27,50 28.550,00 7,84 29.06.2018 DowJones Index HW9FND 11,46 26.650,00 18,96 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.06.2018; 13:36 Uhr

