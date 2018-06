Die NordLB macht mit ihrem Stellenabbau weiter. Als nächstes nimmt sie die Immobilientochter Deutsche Hypo unter die Lupe. Mehr als 1000 Stellen sollen verschwinden.

Die NordLB nimmt beim geplanten Jobabbau auch die ertragsstarke Immobilientochter Deutsche Hypo unter die Lupe. "Wir bringen jetzt natürlich die Deutsche Hypothekenbank wieder mit rein in die Diskussion", sagte der stellvertretende Konzernchef Hinrich Holm am Montag in Magdeburg.

Auf der Suche nach Optionen für eine Kapitalstärkung hatte die Landesbank den Verkauf des Immobilienfinanzierers durchgespielt, dann aber abgeblasen. Man wollte nicht ...

