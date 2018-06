BASF ist in den vergangenen Wochen wieder deutlich stärker geworden. Auch am Montag sattelte das Dax-Unternehmen auf und konnte ein Kursplus von mehr als 2 % für sich verbuchen. Die Werte kletterten auf mehr als 87 Euro und dürften in den kommenden Wochen auch noch weitere Obergrenzen erobern können.

Konkret: Übergeordnet befindet sich die Aktie von BASF im Abwärtstrend. Allerdings zeigt sich die Aktie schon seit Wochen wieder stabiler Form und stieg seit Ende März ausgehend von knapp ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...